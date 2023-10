Eine 50 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall auf einer regennassen Fahrbahn im Landkreis Bad Kreuznach lebensbedrohlich verletzt worden. Sie habe in einer Kurve hinter der Ortsgemeinde Laubenheim die Kontrolle über ihr Auto verloren und sei in den Gegenverkehr gefahren, teilte die Polizei Bad Kreuznach am Donnerstag mit. Der Wagen stieß mit dem Auto eines 29-Jährigen zusammen, der dabei schwer verletzt wurde. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht.