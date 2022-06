Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos in Hargesheim (Landkreis Bad Kreuznach) sind vier Menschen verletzt worden. Am Montag geriet eine 26-Jährige mit ihrer vierjährigen Tochter an Bord vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf auf gerader Strecke auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei am Abend mitteilte. Dort stießen sie demnach frontal mit einem ihnen entgegenkommenden Fahrzeug zusammen.