Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) fordert mehr Schulungen für die etwa 35.000 Lokführerinnen und Lokführer in Deutschland. Statt der vorgeschriebenen zwei Stunden jährlich verlangt sie eine Bildungswoche, in der der Trainingssimulator ein wichtiger Bestandteil sei. "In Summe können die heute genutzten Zeiten am Simulator die meisten Themen nur berühren", sagte GDL-Chef Claus Weselsky der Deutschen Presse-Agentur. "Das muss sich dringend ändern."