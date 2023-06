Ein Mann hat auf einem Bahngleis kurz vor dem Hauptbahnhof Zweibrücken seinen Schlüssel gesucht und dadurch eine Streckensperrung verursacht. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein Lokführer einer Regionalbahn habe am Montag eine Notbremsung eingeleitet, weil der Mann auf dem Gleis stand. Dieser sei rechtzeitig in die Böschung neben dem Gleis gelangt.