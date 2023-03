Die Deutsche Bahn hat eine Aufrechterhaltung der Fernzug-Verbindung zwischen Saarbrücken und Paris während der Olympischen Sommerspiele 2024 in Aussicht gestellt. "Mit Blick auf die Olympischen Sommerspiele in Paris muss diese Strecke offenbleiben, denn wir wollen, dass die Menschen einfach und schnell mit dem Zug in die französische Hauptstadt gelangen können und nicht aufs Auto oder Flugzeug ausweichen müssen", sagte Mobilitätsministerin Petra Berg (SPD) am Sonntag.