Partysänger Julian Sommer (25, "Dicht im Flieger") appelliert an Ballermann-Urlauber, sich an der Playa de Palma zu benehmen. "Nehmt euren Müll mit, lasst nicht einfach alles liegen, seid freundlich zu Angestellten und anderen Urlaubern", sagte Sommer der Deutschen Presse-Agentur. "Tretet respektvoll auf, auch wenn ihr schon einen sitzen habt."

Die Party-Saison auf Mallorca ist im vollen Gange. Immer wieder gibt es Beschwerden von Gastronomen und Einheimischen über nächtliches Grölen und Müllberge an der Promenade.

"Der Ballermann bedeutet für mich, einfach mal für ein paar Tage abzuschalten, mit Freunden die Zeit zu genießen, neue Leute kennenzulernen und den Alltagsstress zu vergessen", sagte Sommer weiter.

Der 25-Jährige aus Hausten in Rheinland-Pfalz landete 2022 mit "Dicht im Flieger" einen der größten Partyhits des Jahres. In diesem Jahr ist er in den Partytempeln der Insel mit "Peter Pan" (mit Mia Julia) und "Arielle" (mit Lorenz Büffel) zu hören.

