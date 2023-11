Die Basketballer der Niners Chemnitz haben mit dem dritten Sieg im dritten Spiel ihre führende Position in der Vorrundengruppe H des Fiba Europe Cups ausgebaut. Der Bundesligist behielt am Mittwoch beim weiterhin sieglosen niederländischen Vertreter Heroes Den Bosch mit 77:66 (34:34) die Oberhand und blieb damit im achten Pflichtspiel in Folge ungeschlagen.