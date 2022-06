Mit Asbest belasteter Bauschutt auf einem ehemaligen Kasernengelände in Nierstein bereitet den Bewohnern der Region schon länger Sorgen. Am Donnerstag hat sich auch das Plenum des rheinland-pfälzischen Landtags auf Antrag der AfD-Fraktion mit dem Thema befasst. Ihr Abgeordneter Ralf Schönborn forderte die Landesregierung auf, die Planungsaufsicht für die Entsorgung zu übernehmen. Er warf ihr und der Kreisverwaltung Mainz-Bingen vor, die Probleme beim aktuell größten Konversionsprojekt in Rheinland-Pfalz zu ignorieren.