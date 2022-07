Nach der Evakuierung eines Pflegeheims in Neunkirchen wegen erhöhter Methangas-Werte ist unklar, wann der Betrieb wiederaufgenommen werden kann. Es werde eine Gasabsauganlage eingesetzt, kündigte ein Sprecher der Feuerwehr am Montag an. Wie lange diese benötige, könne nicht gesagt werden.