Bei einem Verkehrsunfall in Wittlich (Landkreis Bernkastel-Wittlich) ist ein Jugendlicher schwer verletzt worden. Ein 18-jähriger Autofahrer kam am Sonntagabend aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und streifte einen parkenden Wagen. Daraufhin krachte er in ein weiteres geparktes Auto, welches sich auf drei weitere Autos schob, wie die Polizei in der Nacht zum Ostermontag mitteilte.