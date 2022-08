Auf dem Weg zum Rastplatz Pohlbach an der A1 bei Salmtal (Landkreis Bernkastel-Wittlich) ist am Dienstag ein Auto auf einen Lkw aufgefahren. Die vier Auto-Insassen wurden leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, sein Fahrzeug war jedoch so sehr beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.