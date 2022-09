Ein Autofahrer ist aus noch ungeklärter Ursache auf der L43 bei Wittlich (Landkreis Bernkastel-Wittlich) in den Gegenverkehr geraten und bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte, prallte das Auto mit einem Lastwagen zusammen und wurde daraufhin in ein angrenzendes Feld geschleudert. Der Autofahrer musste von der Feuerwehr verletzt aus seinem Wagen befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und musste ebenfalls in eine Klinik. Die L43 wurde für die Dauer der Bergungsarbeiten über mehrere Stunden voll gesperrt.