Ein Fußgänger ist in Traben-Trarbach (Landkreis Bernkastel-Wittlich) von einem Auto erfasst und auf die Straße geschleudert worden. Der Verletzte wurde nach dem Unfall am Montagabend in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer soll den Fußgänger ersten Erkenntnissen zufolge wegen der tiefstehenden Sonne übersehen haben. Im Einsatz war auch ein Rettungshubschrauber.