Nach einem Dachstuhlbrand im Mosel-Ort Traben-Trarbach mit einem Todesopfer dauern die Ermittlungen an. Die Ursache des Brandes von Samstag und auch die Identität des Opfers sind weiterhin unklar, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Nach Angaben eines Polizeisprechers von Samstag war die Brandursache wahrscheinlich eine Gasexplosion. Die Polizei ging zudem davon aus, dass es sich bei dem Toten um den Hauseigentümer handeln könnte. Die Identifizierungsmaßnahmen des Opfers dauerten am Sonntag jedoch noch an.