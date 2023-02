Ein unbesetztes Auto ist bei Minheim im Kreis Bernkastel-Wittlich in die Mosel gerollt. Ein 68-jähriger Mann habe am Mittwochnachmittag sein Auto auf den Parkplatz einer Fähranlegestelle abgestellt und nicht ausreichend gegen das Wegrollen gesichert, teilte die Polizei am Donnerstag mit.