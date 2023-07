Ein Feuer in einem Autohaus in Wittlich (Kreis Bernkastel-Wittlich) hat einen Großeinsatz ausgelöst und einen Sachschaden in Millionenhöhe angerichtet. Der Brand sei am Montag zunächst im Lager ausgebrochen und habe sich dann auf die Verwaltung und den Ausstellungsbereich ausgedehnt, berichtete Kreisfeuerwehrinspekteur Jörg Teusch. Die Polizei in Wittlich sprach von einem geschätzten Schaden von rund zwölf Millionen Euro.