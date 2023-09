Ein 50 Jahre alter Radfahrer ist auf einer abschüssigen Straße in Bernkastel-Kues (Landkreis Bernkastel-Wittlich) gestürzt und schwer verletzt worden. Der Mann sei am Sonntagnachmittag mit einer mehrköpfigen Radfahrgruppe in Richtung Stadtmitte unterwegs gewesen, als die Gruppe in einer engen Stelle abbremsen musste, wie die Polizei mitteilte. Der 50-Jährige geriet demnach ins Straucheln und stürzte zu Boden. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht.