Ein 91 Jahre alter Mann ist bei einem Verkehrsunfall in Bernkastel-Kues schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war er mit seinem Auto auf einem Weinbergsweg unterwegs, als er mit dem Auto aus bislang ungeklärter Ursache vom Weg abkam und den Berg herabrutschte. Nachdem sich der Wagen mehrfach überschlagen habe, sei er auf dem Dach zum Stehen gekommen. Laut den Angaben wurde der 91-Jährige im Auto eingeklemmt, konnte aber per Hupe auf sich aufmerksam machen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er zuvor von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit worden war.