Auf einer Landstraße bei Wittlich (Landkreis Bernkastel-Wittlich) ist eine Autofahrerin beim Versuch einem Wildtier auszuweichen von der Straße abgekommen und ungefähr 20 Meter eine Böschung hinabgestürzt. Dabei überschlug sich das Auto am Montagabend und kam schließlich an einem Baum zum Stehen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ersthelfer konnten die 18-Jährige leicht verletzt aus dem Wagen befreien, bevor sie der Rettungsdienst in ein Krankenhaus brachte. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden und es musste abgeschleppt werden.