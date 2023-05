Esa-Astronaut Matthias Maurer wollte als Kind gerne Pilot werden. An seinem Wohnort in der Gemeinde Oberthal im Nordsaarland habe er damals viele Flüge vom US-amerikanischen Militärflugplatz Ramstein aus beobachten können, sagte Maurer der Deutschen Presse-Agentur. "Und als Kind fand ich das sehr spannend, in der dritten Dimension durch die Luft dazwischen zu schauen."