In einem breiten Beteiligungsprozess sollen neue Lösungen für die Zukunft der Innenstädte in Rheinland-Pfalz entwickelt werden. Der offizielle Start dazu werde am kommenden Montag in Mainz sein, sagte Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) am Donnerstag in einer Landtagsdebatte über einen CDU-Antrag, der mit der Mehrheit der Ampelfraktionen abgelehnt wurde.