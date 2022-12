Ein Betrunkener hat im Westerwald eine Vollbremsung eines Zuges ausgelöst. Der 25-Jährige habe sich am Donnerstagabend in Betzdorf im Landkreis Altenkirchen im Gleisbereich in der Nähe des Bahnhofs aufgehalten, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Polizisten seien alarmiert worden, weil sich mehrere Personen auf den Gleisen befunden hätten. Vor Ort hätten sie nur den 25-Jährigen angetroffen. Ein Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert von 1,9 Promille. Die anderen Beteiligten seien flüchtig. Es sei niemand zu Schaden gekommen. Die Ermittler haben ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.