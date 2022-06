Im Eingangsbereich eines Baumarkts in Betzdorf (Landkreis Altenkirchen) ist eine Frau von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, fuhr ein 78-Jähriger aus bislang ungeklärter Ursache vom Parkplatz des Baumarkts aus in den Eingangsbereich und touchierte auf dem Weg bereits drei stehende Fahrzeuge. Im Eingangsbereich wurde eine 52 Jahre alte Mitarbeiterin des Baumarkts zwischen dem Fahrzeug und einer Scheibe eingeklemmt. Die Frau erlitt den Angaben zufolge schwere Verletzungen und kam in ein Siegener Krankenhaus, der 78-jährige Fahrer stand unter Schock und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.