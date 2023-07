Der Autozulieferer Stabilus hat im dritten Geschäftsquartal von einer anziehenden Autoproduktion und einem guten Industriegeschäft profitiert. Unternehmenschef Michael Büchsner sprach am Montag laut Mitteilung von erneut deutlichem Wachstum in allen Marktsegmenten. Die Ziele für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 (Ende September) konkretisierte das Unternehmen. Stabilus peilt nun einen Umsatz von 1,2 Milliarden Euro an und damit das obere Ende der bisherigen Bandbreite.