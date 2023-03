Knapp drei Monate nach dem Start der Wohngeldreform hat das Saarland eine erste positive Bilanz gezogen. "Die technische Umsetzung hat nahezu reibungslos funktioniert", teilte Innenstaatssekretär Torsten Lang (SPD) am Mittwoch in Saarbrücken mit. Wohngeldbehörden im Regionalverband Saarbrücken und in den Landkreisen hätten dank Vorbereitung absehbar höhere Antragszahlen "schnellstmöglich" umsetzen können.