Das Saarland verzeichnet zum am kommenden Montag startenden neuen Schuljahr ein Plus bei den Schülern. So nimmt die Zahl der Einschulungen im Vergleich zum Vorjahr um 385 auf 8946 zu. Insgesamt gibt es an den saarländischen Schulen 92.668 Schülerinnen und Schüler - das sind 1869 mehr als im vergangenen Schuljahr. Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) sprach am Dienstag von einer erfreulichen Entwicklung - zumal es die Steigerungen bei den jüngeren Schülern gebe. "Das heißt, wir haben es mit mehr Geburten zu tun." Dies sei auch "eine Bestätigung für die Familien- und Bildungspolitik des Landes".