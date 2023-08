Im Saarland gibt es zum Schulstart am Montag 2947 Schülerinnen und Schüler mehr als im letzten Jahr. Zum Schuljahresbeginn steigt die Zahl um 2,4 Prozent auf 123.008. Mit einem Plus von 1619 ist die Zunahme an den Grundschulen besonders hoch. Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) führte dies am Donnerstag vor allem auf die Zuwanderung aus der Ukraine und anderen Kriegs- und Krisengebieten zurück.