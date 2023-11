Rheinland-Pfalz will mit einer noch stärkeren Vernetzung von Schulen, Hochschulen und Unternehmen die Begeisterung für technisch-naturwissenschaftliche Studiengänge und Berufe wecken. Um das Interesse für MINT-Fächer zu erreichen, seien das Vermitteln des Alltagsbezugs und gute Beispiele aus der Praxis ganz entscheidend, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Montag in Bingen. Das beginne bereits in der Kita und der Grundschule. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

Die Ministerin verwies auf die im Jahr 2016 entworfene MINT-Strategie der Landesregierung, die auch den Ausbau von regionalen Netzwerken und Projekten hervorgebracht habe. In den Jahren 2019 bis 2024 wurden und werden nach ihren Angaben mittlerweile fünf MINT-Regionen sowie elf regionale MINT-Projekte im Land mit einer Gesamtsumme von mehr als einer halben Million Euro gefördert. Mit den geplanten Angeboten würden rund 11.000 Kinder und Jugendliche erreicht.

Es gebe mittlerweile keine Schule in Rheinland-Pfalz mehr, die aufgrund der MINT-Regionen nicht mit den Initiativen in Verbindung stehe. Rheinland-Pfalz rangiere bundesweit auf Platz drei der MINT-freundlichen Schulen. Der Anteil der jungen Menschen, die ein Lehramtsstudium in einem MINT-Fach aufnehmen, sei in Rheinland-Pfalz von 2016 bis 2022 um sechs Prozentpunkte gestiegen.