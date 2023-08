Mehr als 34.800 Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund haben bis zum Sommer an einer Sprachförderung im Fach Deutsch als zweite Fremdsprache an den Schulen in Rheinland-Pfalz teilgenommen. Dafür seien über 19.200 Lehrerwochenstunden eingesetzt worden, teilte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) auf eine parlamentarische Anfrage der CDU-Fraktion in Mainz mit und bezog sich dabei auf Angaben bis Anfang Juni.