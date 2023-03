Clemens Hoch (SPD, l-r), Minister für Wissenschaft und Gesundheit von Rheinland-Pfalz, Friederike Schmid, Professorin für theoretische Physik an der JGU Mainz, und Stefan Müller-Stach, Vizepräsidenten für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Foto

Der Erfolg des Mainzer Corona-Impfstoffherstellers Biontech hat nach Worten des rheinland-pfälzischen Wissenschaftsministers Clemens Hoch gezeigt, wie wichtig die Wissenschaft für einen Wirtschaftsstandort ist. Bei der Eröffnung der Fachtagung Pharmaforum sagte der SPD-Politiker am Donnerstag, der Standort Mainz werde mit dem geplanten Ausbau der biotechnologischen Forschung weiter gestärkt. Hoch verwies in diesem Zusammenhang auf die Erweiterung des Forschungsinstituts Tron und den Umbau des Campus der Mainzer Unimedizin mit einem Volumen von rund zwei Milliarden Euro.

Eine Herausforderung sei es, den hohen Bedarf an Fachkräften zu decken, sagte Hoch. Das berichteten selbst "die größten und innovativsten und bislang bekanntesten Unternehmen im Pharmabereich". Es werde überall nach Mitarbeitern im Bereich Forschung gesucht. Es gebe eine große Konkurrenz unter den Unternehmen.

Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt wies darauf hin, dass neben den traditionellen Größen in der Pharmabranche zunehmend auch junge Unternehmen ihre Chance sehen. Das trage zu dem "rheinland-pfälzischen Erfolgsmodell" bei. In dem von der Pandemie geprägten Jahr 2021 lag die Bruttowertschöpfung der Gesundheitswirtschaft in Rheinland-Pfalz nach Angaben der FDP-Politikerin bei 24,7 Milliarden Euro.

Im Mittelpunkt des eintägigen Pharmaforums standen Fachvorträge, Podiumsdiskussionen und eine Fachausstellung von Unternehmen und Wissenschaftlern. Organisiert wird die Tagung seit 20 Jahren von den Bundesländern Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland zusammen mit dem Verband forschender Arzneimittelunternehmen.