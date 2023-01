Ein angetrunkener Autofahrer hat am Dienstag einen Fußgänger angefahren und sehr schwer verletzt. Nach Auskunft der Polizei wurden bei dem Unfallverursacher 1,23 Promille Alkohol im Blut gemessen. Der Unfall passierte an einem Zebrastreifen in Idar-Oberstein (Landkreis Birkenfeld). Diesen wollte der 66 Jahre alte Fußgänger gerade überqueren, als der 64 Jahre alte Autofahrer angefahren kam. Der Schwerverletzte wurde notoperiert. Der Unfallverursacher ist seinen Führerschein los.