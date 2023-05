Mit einer Holzlatte und einem Drehmomentschlüssel sind am Bahnhof Idar-Oberstein zwei Männer aufeinander losgegangen und haben sich gegenseitig verletzt. Nachdem eine Vielzahl von Notrufen eingegangen waren, hätten Einsatzkräfte die 25 und 30 Jahre alten Männer am Freitagnachmittag "noch im Kampf" voneinander getrennt, teilte die Polizei am Abend mit. Bei dem Zwist habe der 30-Jährige auch das Fahrzeug des 25-jährigen demoliert. Die Tat wurde durch eine Reihe von Zeugen gefilmt, wie es hieß.