Bei einem Brand im Werksteil Nord des Chemiekonzerns BASF in Ludwigshafen sind zwei Menschen verletzt worden. Zu dem Feuer sei es am Samstagmittag bei Wartungsarbeiten in einem Anlagenteil gekommen, teilte BASF mit. Zwei Mitarbeitende einer externen Firma seien dabei verletzt, von einem Notarzt des Konzerns versorgt und schließlich in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Umweltmesswagen der BASF sei im Einsatz gewesen, habe aber keine erhöhten Messwerte feststellen können. Die zuständigen Behörden seien informiert.