Auf einem abgeernteten Feld in der Südwestpfalz ist es am Montag zu einem Brand gekommen. Die Ermittlungen zu dem Feuer am Montagnachmittag zwischen Höheischweiler und Höhmühlbach dauerten noch an, teilte die Polizei mit. Vermutlich sei das Feuer von der anhaltenden Hitze und Trockenheit begünstigt worden. Betroffen war eine bereits abgeerntete Fläche von 5000 bis 6000 Quadratmetern, also nahezu so groß wie ein Fußballfeld. Der Brand konnte von Feuerwehrkräften schnell gelöscht werden.