Ein Sportboot ist auf der Lahn in der Nähe von Laurenburg (Rhein-Lahn-Kreis) in Brand geraten. Auf dem sieben Meter langen Boot befanden sich zwei Menschen, die unverletzt blieben, wie die Polizei mitteilte. Kurz bevor das Boot am Freitagabend Feuer fing, soll es einen lauten Knall gegeben haben. Einsatzkräfte der Feuerwehr zogen das Sportboot ans Ufer. Die Brandursache sei noch unklar, sagte ein Sprecher am Samstag. Ein technischer Defekt sei jedoch naheliegend.