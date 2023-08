Ein Wohnhaus in Idar-Oberstein (Landkreis Birkenfeld) ist am Mittwoch in Brand geraten. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei seien vor Ort im Einsatz, teilte die Polizei am Abend mit. Nach Angaben eines Sprechers kamen keine Menschen zu Schaden. Nähere Angaben zur Brandursache und zur Zerstörung an dem Haus machte die Polizei am Abend auf Nachfrage zunächst nicht. Die Straße im Bereich des Einsatzortes wurde gesperrt.