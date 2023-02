Erstmals seit 2020 kann die Fernsehsitzung "Mainz bleibt Mainz" wieder einen vollbesetzten Saal in Stimmung bringen. Die Politprominenz muss sich auf einiges gefasst machen, verspricht der SWR.

Was macht eigentlich Angela Merkel im Ruhestand? Die traditionsreiche Fastnachtsitzung "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" gibt am kommenden Freitag Antworten aus der Bütt. Florian Sitte, Präsident des Mainzer Carneval Clubs (MCC), schlüpft für den Beitrag "Mutti allein zu Haus" in die Rolle der Altkanzlerin, wie der SWR am Sonntag mitteilte. "Die prominenten Politikerinnen und Politiker im Saal müssen sich also auf einiges gefasst machen", versprechen die SWR-Redakteure Günther Dudek und Norbert Christ. "Ihnen werden wieder ordentlich die Leviten gelesen."

Satirische Spitzen zur aktuellen Politik werden auch Johannes Bersch als römische "Moguntia" und Lars Reichow als "Anchorman der Fastnachtsthemen im Elften" abgeben. Neu dabei ist Bardo Frosch, der mit einem "Froschprotokoll" an die Fastnachtstradition des Protokollers anknüpft.

Gepflegten Blödsinn und "Meenzer Kokolores" wollen Martin Krawietz und Johannes Bersch auf die Bühne bringen. Sie treten als britisches Königspaar auf - "Moguntia" Bersch verwandelt sich dafür in Camilla, der Präsident des Gonsenheimer Carneval-Vereins (GCV) Martin Krawietz, ist als Charles an ihrer Seite. Humoristische Pfeile auf die Letzte Generation wollen Thomas Becker und Kati Greule abschießen. Auch das Duo Christian Schier und Martin Heininger sowie Markus Schwalbach und Jürgen Wiesmann wollen mit Gereimtem und Ungereimtem die Närrinen und Narren im Saal wie an den Bildschirmen zum Lachen bringen.

Nach der Corona-Zwangspause will die Fastnachtssitzung wieder live und dreieinhalb Stunden lang einen Glanzpunkt der Kampagne setzen, die mit der Straßenfastnacht am folgenden Rosenmontag ihren Höhepunkt erreicht. Im vergangenen Jahr wurde die Sendung nur aufgezeichnet und dann lediglich in der ZDF-Mediathek angeboten - wegen des Kriegs in der Ukraine wurde die Fernsehfastnacht aus dem Hauptprogramm genommen. Auch 2021 musste "Mainz bleibt Mainz" ohne Publikum auskommen. Die Wurzeln der im Wechsel von ZDF und SWR verantworteten Gemeinschaftssitzung des Mainzer Carneval-Vereins (MCV), des Mainzer Carneval Clubs (MCC), des Gonsenheimer Carneval Vereins (GCV) und des Karneval-Clubs Kastel (KCK) reichen bis ins Jahr 1955 zurück.