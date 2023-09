Drei nach Männern mit NS-Vergangenheit benannte Straßen in Bad Dürkheim werden nicht umbenannt. Das sei das vorläufige Ergebnis eines Bürgerentscheids, teilte die pfälzische Stadt am Sonntagabend mit. Es soll nun aber in Gremien diskutiert werden, ob die Schilder der Maler-Ernst-Straße, Karl-Räder-Straße und Philipp-Fauth-Straße etwa mit einem erklärenden Zusatz versehen werden.