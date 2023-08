Torwart Andreas Luthe vom Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern ist vom DFB-Sportgericht für zwei Liga-Spiele gesperrt worden. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund am Montag mit. Der 36 Jahre alte Keeper war in der 39. Minute der Partie beim FC Schalke 04 (0:3) am vergangenen Samstag des Feldes verwiesen worden. Luthe hatte für eine Notbremse gegen den Schalker Thomas Ouwejan die Rote Karte gesehen.