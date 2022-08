Der FSV Mainz 05 will nach dem guten Saisonstart am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen den Europacup-Platz verteidigen. Das Team von Trainer Bo Svensson hat aus den ersten drei Partien in der Fußball-Bundesliga sieben Punkte geholt. Einen besseren Spielzeitbeginn hatten die Rheinhessen nur 2010/11 und 2013/14, als sie jeweils die ersten drei Spiele gewonnen haben. Die 05er müssen auf Stürmer Marcus Ingvartsen verzichten. Der Däne zog sich eine Bänderverletzung im Knie zu. Die Werkself steht nach drei Liga-Niederlagen zum Auftakt unter Druck.