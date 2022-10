Der Mainzer Dominik Kohr hat nach seiner Auswechselung im Bundesligaspiel bei Werder Bremen Entwarnung für die Pokal-Partie beim Fußball-Regionalligisten VfB Lübeck gegeben. "Das dürfte kein Problem sein. Es war eine Vorsichtsmaßnahme", sagte Kohr am Samstag nach dem 2:0 seiner Mannschaft an der Weser. Kohr war eine Viertelstunde vor dem Ende ausgewechselt worden, nachdem er einen Schlag auf den hinteren Oberschenkel bekommen hatte. Die Mainzer treten am Dienstag (18.00 Uhr/Sky) in Lübeck an.