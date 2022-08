Der Mainzer Sportdirektor Martin Schmidt geht von einem Ausfall von Stürmer Jonathan Burkardt auch im nächsten Bundesligaspiel aus. "Es sieht nach einem Muskelfaserriss oder einer Zerrung aus. Er wird sicherlich für Union auch noch ausfallen, so viel kann man schon mal sagen", sagte Schmidt nach dem 2:1-Sieg seiner Mannschaft beim VfL Bochum am Samstag mit Blick auf die Partie gegen die Berliner am zweiten Spieltag. "Und dann müssen wir hoffen, dass es vielleicht in zwei Wochen wieder geht. Aber es wird sicher eine Geschichte von 10, 14 Tagen."