Der Mainzer Cheftrainer Bo Svensson will in dieser Fußball-Bundesliga-Saison sein Temperament am Spielfeldrand zügeln, sich aber auch nicht verbiegen. "Es ist mein Wunsch, mich da zu verbessern, deshalb arbeite ich auch daran - ich möchte aber gleichzeitig nicht das verlieren, was mich ausmacht", sagte der 42-jährige Däne im Interview der "Sport Bild" (Mittwoch). "Am Spieltag bin ich ein anderer Mensch als im Alltag. Mein Ehrgeiz, immer alles rausholen zu wollen, ist auch eine Qualität."