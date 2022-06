Der FSV Mainz 05 hat mit 25 Spielern die Vorbereitung auf die neue Fußball-Bundesligasaison aufgenommen. Unter der Regie von Chefcoach Bo Svensson machten am Dienstag auch die Neuzugänge Maxim Leitsch und Anthony Caci, Rückkehrer Danny da Costa sowie die Nachwuchsspieler Ben Bobzien, Philipp Schulz, Eniss Shabani und Nelson Weiper die ersten Übungen mit. Die zuletzt verliehenen Edimilson Fernandes und Marlon Mustapha waren ebenfalls beim Trainingsauftakt dabei.Erst am 11. Juli sollen hingegen die Nationalspieler Silvan Widmer, Anton Stach, Karim Onisiwo, Jonathan Burkardt, Leandro Barreiro und Zugang Aymen Barkok ins Training einsteigen. Noch im Aufbautraining befinden sich Jae-sung Lee (Bänderdehnung im Knie) und Delano Burgzorg (Herzmuskelentzündung). Vom 13. bis 20. Juli absolvieren die Mainzer ein Trainingslager in Grassau im Chiemgau.