Das geplante Heizungsgesetz treibt Politik und Bürger um. Die CDU will das Vorhaben stoppen und einen neuen Anlauf starten. Dabei hat der CDU-Chef an der Saar auch die Union im Blick.

Im Streit um das geplante Heizungsgesetz fordert der saarländische CDU-Landesvorsitzende Stephan Toscani die Bundesregierung zur Suche nach einem Konsens mit der Union auf. "Bei einem Gesetzesvorhaben dieser Dimension macht es Sinn, das auf gesellschaftlich möglichst breite Füße zu stellen und einen politischen Konsens mit der größten parlamentarischen Opposition zu suchen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken.

Das Gesetzesvorhaben sei schließlich "ein sehr langfristig wirkendes", reiche weit über eine Legislaturperiode hinaus und greife "in die private Lebenssphäre von Millionen Menschen ein". Aus diesem Grund seien Verhandlungen mit der Union sinnvoll. Vor allem brauche es einen neuen Anlauf für die Wärmewende. "Ich glaube, dass man sich für solche ernsthaften Verhandlungen dieses Jahr nehmen sollte."

Die CDU versucht derzeit mit einer bundesweiten Kampagne das Gebäudeenergiegesetz (GEG) zu stoppen. An der Saar hat die CDU zudem eine Unterschriftenaktion mit Infoständen in allen 52 Gemeinden des Landes gestartet. "Wir wollen, dass der Gesetzentwurf, wie die Ampel ihn jetzt aufgesetzt hat, gestoppt und eingestampft wird. Aber nicht ersatzlos", sagte Toscani, der die CDU Saar nach deren Wahlniederlage seit rund einem Jahr führt.

"Wir wollen die Klimaziele erreichen. Aber wir ringen um den besseren Weg." Und das bedeute vor allem: "Mehr Zeit bei der Umsetzung, mehr Planungssicherheit für die Menschen, mehr Technologieoffenheit - und zwar im Rahmen einer CO2-Bepreisung mit staatlich massiv geförderten Heizungstauschprogrammen".

Nach dem vom Bundeskabinett bereits beschlossenen Gesetzentwurf soll ab 2024 möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit Öko-Energie betrieben werden. Das soll für alle Eigentümer bis zum Alter von 80 Jahren gelten. Bestehende Öl- und Gasheizungen können weiter betrieben, kaputte repariert werden. Der Umstieg soll durch Förderung sozial abgefedert werden.

Die "Politik mit der Brechstange" der Ampel-Bundesregierung führe dazu, dass viele Menschen sich "zutiefst Sorgen machen", sagte Toscani. Denn das Eigenheim sei "auch immer ein Stück Altersvorsorge".

Das Saarland sei von dem geplanten Gesetz besonders betroffen, weil 65 Prozent der Bevölkerung in Eigenheimen lebten - die allermeisten mit Ölheizungen. Toscani kritisierte, dass die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) nicht versuche, als stellvertretende Parteivorsitzende der SPD für einen Kurswechsel zu werben. Rehlinger stelle wiederholt Parteiinteressen über Landesinteressen: "Sie duckt sich in dieser Debatte weg."

Viele Saarländer seien Eigenheimbesitzer "bei vergleichsweise niedrigen Vermögens- und Einkommensverhältnissen". Diese würden auch dadurch getroffen, dass das Heizen mit Holz dem Gesetzentwurf zufolge nicht als erneuerbare Energie anerkannt werden solle.

In einem am Dienstag in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) erschienenen Interview übte Rehlinger deutliche Kritik an dem Heizungsgesetz. "Dieses Gesetz versetzt viele Menschen in Angst und muss überarbeitet werden. Es ist an einigen Stellen hochproblematisch." Die Energiewende müsste "finanzierbar und gleichzeitig" gerecht sein. Diese Anforderungen sind noch nicht erfüllt."

Die finanzielle Überforderung des Einzelnen müsse verhindert werden, sagte sie demnach. "Wir brauchen Übergangsfristen, wenn zum Beispiel die Netze gar nicht bereitstehen oder die Handwerkerleistungen." Und: "Und wir sollten einem systematischeren Ansatz näher treten: Statt massenhaft in einzelne Umstellungsförderungen einzusteigen, wäre es klug, Kommunen zu unterstützen, die das gesammelt für ihre Einwohnerinnen und Einwohner organisieren", so Rehlinger.