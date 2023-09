Unter der Altstadt Bremens befindet sich ein riesiges Kellerlabyrinth - gefüllt mit Wein. Im Bremer Ratskeller lagert das nach Angaben der Stadt größte Sortiment deutscher Weine. Nun ist ein neuer eigener Jahrgang dazugekommen.

Ein feinherber Riesling aus Erden an der Mosel ist der neue Bremer Senatswein 2022. "Der Wein ist für mich persönlich eine bezahlbare Wärmepumpe mit hundertprozentiger Genussfreude", sagte der ehemalige Bremer Ratskellermeister Karl-Josef Krötz bei der Vorstellung des Senatsweins am Mittwoch. Er entstammt dem "Bremer Weinberg" an der Steilhanglange "Erdener Treppchen".

Rund 1500 Flaschen im 0,75-Liter-Gebinde sind von dem neuen Jahrgang erhältlich. "Es ist ein super Vertreter des Senatsweins", sagte der Ratskellermeister im Ruhestand, der seinen Nachfolger Frederik Janus krankheitsbedingt vertrat. Rieslinge seien von Haus aus filigran, auch der Senatswein. "Der Wein ist versehen mit einem Schwänzchen Restsüße."

Die Trauben des neuen Senatsweins wurden im Oktober 2022 im "Bremer Weinberg" gelesen. Dem Brauch nach muss bei der jährlichen Lese im Steilhang mindestens ein Mitglied des Bremer Senats Hand anlegen. Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) kündigte an, auch bei der nächsten Ernte dieses Jahr mitzuhelfen.

Der Weinberg, rund 500 Kilometer von der Hansestadt entfernt, wurde 2002 für den Ratskeller angelegt. Winzer vor Ort kümmern sich über das Jahr um die Bewirtschaftung. Der Wein wird vom Ratskeller als Bremer Senatswein für 13,95 Euro verkauft. Ein Teil des Erlöses geht an den Martinshof, der Menschen mit Beeinträchtigungen berufliche Bildung und eine Teilhabe am Arbeitsleben ermöglicht.

Bremer Ratskeller