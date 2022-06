Beim Kultradrennen «World-Klapp» haben sich mehr als 150 Teilnehmer am Samstag auf der Sandbahn im pfälzischen Herxheim einen kreativen Wettstreit auf zwei Rädern geliefert. Die überregionale Spaßrallye für Klappradfahrer mit Oberlippenbart lockte erstmals nach mehrjähriger Pause wieder zahlreiche Zuschauer an. Das letzte von bisher sechs Rennen hatte 2017 stattgefunden. Zuvor gastierte der Wettkampf unter anderem schon in Berlin und Mannheim.