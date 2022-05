CDU-Chef Baldauf für «Ideenwerkstatt» statt Frauenquote

Der rheinland-pfälzische CDU- und Fraktionschef Christian Baldauf will mit einer «Ideenwerkstatt» mehr Frauen für politische Arbeit in der Union begeistern. «Eine Quote macht unsere Partei noch lange nicht moderner oder schafft es, Wählerinnen für uns zu begeistern», sagte Baldauf der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. «Wir brauchen eine Lösung, die von der Breite der Partei getragen wird.» Diese solle mit Hilfe der «Ideenwerkstatt» gefunden werden. Einzelheiten zu der Werkstatt nannte er noch nicht.