Auf einem Industriegelände in Mainz-Kostheim ist am Montagabend ein Gefahrstoff ausgetreten. Die Feuerwehr Wiesbaden teilte auf der bisher als Twitter bekannten Online-Plattform X mit, sie sei mit einem Großaufgebot von Kräften im Einsatz. In einer zudem verbreiteten Warnmeldung hieß es, die Stoffe könnten zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Das betroffene Gebiet soll weiträumig umfahren werden.