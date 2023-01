Eine 82 Jahre alte Radfahrerin ist bei einem Unfall in Cochem (Landkreis Cochem-Zell) schwer verletzt worden. Die Frau sei beim Überqueren der Kreisstraße 22 am Dienstagnachmittag von dem Auto einer 80-Jährigen, die mit drei weiteren Insassen unterwegs war, erfasst worden, wie die Polizei mitteilte. Eine Mitfahrerin erlitt einen Schock, hieß es weiter. Die 82-jährige Radfahrerin wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, die Pkw-Insassin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die K22 war für die Unfallaufnahme für drei Stunden vollgesperrt.